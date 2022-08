Stand: 11.08.2022 16:35 Uhr Lübstorf: Mehrere Häuser wegen Gasleck evakuiert

Wegen eines Gaslecks hat die Polizei in Lübstorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) mehrere Häuser in der Bahnhofstraße evakuiert worden. Laut Polizei wurde das Gebiet weiträumig gesperrt. "Offenbar wurde im Zuge durchgeführter Glasfaserarbeiten eine Gasleitung beschädigt", teilte die Polizeiinspektion Wismar am Donnerstag mit. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, ist noch unbekannt. | 11.08.2022 16:34

