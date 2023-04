Stand: 19.04.2023 15:50 Uhr Lübesse: Landesstraße nach Lkw-Unfall gesperrt

Auf der Landesstraße 072 zwischen Lübesse und Schwerin ist am Montagmittag ein Lkw in eine Baumreihe gefahren. Polizeiangaben zufolge wurde der 60-jährige Fahrer dabei im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Er sei inzwischen aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Polizei schätzt den Schaden am Lkw-Gespann auf 70.000 Euro. Die L072 ist infolge des Ubfalls derzeit voll gesperrt. Eine Umleitung über Hasenhäge, Sülte, Ülitz und Lübesse wurde eingerichtet.

