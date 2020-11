Stand: 09.11.2020 07:41 Uhr Ludwigslust und Hagenow: 800.000 Euro für Sanierung von Kliniken

Das Westmecklenburg-Klinikum mit seinen Standorten in Ludwigslust und Hagenow will Haus und Ausstattung weiter modernisieren. Das geht aus dem Wirtschaftsplan hervor. Vorgesehen sind die Erneuerung des Kreißsaals in Hagenow und die Sanierung einer Station in Ludwigslust - geschätzte Gesamtkosten 800.000 Euro. In diesem Jahr hatte die Gesellschaft knapp 1,4 Millionen Euro investiert - unter anderem in neue Röntgengeräte, eine neue Klimaanlage und die Einrichtung einer kardiologischen Praxis. | 09.11.2020 07:41