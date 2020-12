Stand: 04.12.2020 13:40 Uhr Ludwigslust: Zwei Schwerverletzte auf der A14

Bei einer Kollision von zwei Autos auf der A14 bei Ludwigslust sind eine 36 Jahre alte Frau und ein 59 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Beide wurden am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach waren die beiden aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihren Autos zusammengestoßen, kamen mit ihren Fahrzeugen von der Straße ab und prallten gegen die Schutzplanken. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Wismar vorübergehend gesperrt werden. | 04.12.2020 13:35