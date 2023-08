Stand: 10.08.2023 11:10 Uhr Ludwigslust: Polizisten durch Tritte und Gegenwehr verletzt

Zwei Polizisten sind am Mittwoch bei einem Einsatz am Alexandrinenplatz in Ludwigslust leicht verletzt worden. Wie die Beamten mitteilten, habe dort ein 29-Jähriger laut herum geschrien und den Hitlergruß gezeigt. Darüber hinaus soll er mehrere Flaschen auf den Boden geworfen und dadurch ein Auto beschädigt haben. Gegenüber den Polizisten soll sich der Mann zudem aggressiv, verwirrt und desorientiert gezeigt haben. Sein anschließender Versuch zu flüchten scheiterte, die Beamten konnten ihn stoppen und zu Boden bringen. Eine 28-jährige Polizistin wurde dabei durch Tritte gegen das Schienbein leicht verletzt. Ihr 32-jähriger Kollege erlitt Abschürfungen und Hämatome am Oberarm. Der Tatverdächtige blieb unverletzt, gegen ihn wurden wegen mehrerer Straftaten Anzeigen erstattet.

