Stand: 07.08.2022 14:02 Uhr Ludwigslust: Wirbel um abgesagtes Feuerwerk bei Parkfest

Die kurzfristige Absage des traditionellen Abschlussfeuerwerks beim Kleinen Fest im großen Park am Samstag im Schlosspark Ludwigslust durch die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern (SSGK) sorgt für Wirbel. Der Künstlerische Leiter des Kleinen Fest im großen Park im Schlosspark Ludwigslust, Harald Böhlmann, kritisierte die Absage. Die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern (SSGK) hätten ihn am Sonnabend erst um 20.15 Uhr von der Absage informiert. Es sei aus Sorge um die historische Parkanlage nicht zugestimmt worden. Die Feuerwehr habe das Feuerwerk aber genehmigt. Auf den sozialen Medien hatten Besucher auch Verständnis für die Absage wegen der anhaltenden Trockenheit gezeigt. Eine Reaktion der Staatlichen Schlösser steht noch aus. Das Feuerwerk soll laut Böhlmann zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort in Ludwigslust nachgeholt werden. | 07.08.2022 14:01

