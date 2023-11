Stand: 03.11.2023 18:01 Uhr Ludwigslust: Rentnerin verliert nach Schockanruf 100.000 Euro

Eine 77-jährige Rentnerin aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ist um mehr als 100.000 Euro betrogen worden. Sie übergab das Geld laut Polizei am Donnerstag nach einem sogenannten Schockanruf einem ihr unbekannten Mann. Der Seniorin wurde bei dem Telefonat gesagt, dass ein Angehöriger von ihr nach einem Unfall im Gefängnis sei und das Geld für seine Freilassung benötige, wie die Polizei mitteilte. Die Tat ist eine von 23 Betrugsfällen, die die Polizei am selben Tag im Westen von Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen hat. Die meisten der Opfer im Alter zwischen 73 und 88 Jahren haben laut Polizei die Vorgehensweise der Täter rechtzeitig erkannt. Die Betrüger versuchten überwiegend über Schockanrufe, an das Geld der Betroffenen zu kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.11.2023 | 16:30 Uhr