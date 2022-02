Stand: 01.02.2022 10:10 Uhr Ludwigslust-Parchim: Viele Haushalte ohne Strom

Im Kreis Ludwigslust-Parchim haben einige Dörfer seit dem frühen Morgen keinen Strom. Laut Stromversorger WEMAG gab es kurz nach 3 Uhr am Morgen eine Unterbrechung in einer Hochspannungsleitung. Betroffen sind unter anderem Haushalte in Setzin, Toddin, Vellahn, Grünhof und Schwaberow. Wann die Störung behoben sein wird ist laut WEMAG noch nicht klar. Auch mehrere Orte östlich und nordöstlich von Rostock sind ohne Strom. Das teilte ein Sprecher des Stromversorgers EDIS am Morgen mit. | 01.02.2022 10:10