Stand: 03.09.2020 06:49 Uhr

Ludwigslust-Parchim: Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sogenannte treiben derzeit wieder Enkeltrickbetrüger ihr Unwesen. Aus mehreren Regionen die Polizei am Freitag bislang sechs entsprechende Hinweise. Die Anrufer gaben sich am Telefon als Enkel aus, die aus unterschiedlichen Gründen plötzlich in eine finanzielle Notsituation geraten seien. Anschließend forderten sie von den Senioren Bargeld, teils bis zu einer Höhe von 20.000 Euro. Keiner der Senioren ist laut Polizei aktuell auf die Betrugsversuche hereingefallen. | 04.09.2020 14:11