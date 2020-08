Stand: 18.08.2020 19:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ludwigslust-Parchim: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Unbekannte Täter sind am Montag tagsüber in ein Wohnhaus in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Albert-Schweizer-Straße eingebrochen. Sie durchwühlten alle Räume und stahlen Schmuck und Bargeld. Zeugen beschrieben einen weißen Caddy, der nicht in die Wohnsiedlung gehört. In Neustadt-Glewe im Wiesenweg brachen Unbekannte über die Terrassentür in ein Haus ein. Hier wurde ebenfalls Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang. | 18.08.2020 19:30