Stand: 04.02.2022 17:00 Uhr Ludwigslust-Parchim: Müllabfuhr hat Corona-Probleme

Der Müll wird im westlichen Teil des Kreises Ludwigslust-Parchim derzeit nicht immer pünktlich abgeholt. Das teilte ein Kreissprecher mit. Grund seien Corona-Erkrankungen und Quarantänemaßnahmen, aber auch technische Probleme mit den Lkw. Es gebe Schwierigkeiten, an Ersatzteile zu kommen. Einige Fahrten konnten bis zum Wochenende nachgeholt werden, aber in der kommenden Woche werde es voraussichtlich wieder Verzögerungen geben. Der Abfallbetrieb in der Region würde zusätzliche Fahrzeuge und Mitarbeiter aus anderen Niederlassungen bekommen. | 04.02.2022 17:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.02.2022 | 17:30 Uhr