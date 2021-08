Stand: 17.08.2021 16:34 Uhr Ludwigslust-Parchim: Mehrere Haushalte ohne Wasser - Störung behoben

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim waren am Dienstag in und um Grabow, Dömitz und Ludwigslust viele Haushalte ohne Wasser. Grund dafür war ein Rohrbruch in der Hauptversorgungsleitung des zuständigen Zweckverbands in Wanzlitz bei Grabow. Experten reparierten das Rohr. Am Nachmittag war die Störung wieder behoben. | 17.08.2021 16:34