Stand: 17.08.2021 12:30 Uhr Ludwigslust-Parchim: Mehrere Haushalte ohne Wasser

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind in und um Grabow, Dömitz und Ludwigslust viele Haushalte ohne Wasser. Grund dafür ist ein Rohrbruch in der Hauptversorgungsleitung des zuständigen Zweckerbands in Wanzlitz bei Grabow. Experten reparieren zurzeit das Rohr. Der Geschäftsführer des Verbands sagte, am Nachmittag könnten einige Haushalte wieder Wasser haben. Wann das für alle gilt, konnte er noch nicht sagen. | 17.08.2021 12:30