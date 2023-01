Stand: 04.01.2023 17:41 Uhr Ludwigslust-Parchim: Kostenloses WLAN in Bussen

Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust- Parchim (VLP) stellt den Fahrgästen in ihren Bussen kostenlos WLAN für den mobilen Internetzugang zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem Schweriner Telekommunikationsunternehmen Wemacom und der Wemag AG wurden bereits 150 Busse des Nahverkehrs mit entsprechen Routern ausgestattet, wie es hieß. Bis Ende dieses Monats Januar werde die notwendige Technik in allen 200 Omnibussen der kreiseigenen VLP verbaut. Fahrgäste, die beim Einsteigen einen Aufkleber mit dem Schriftzug "Gratis WLAN hier im Bus" sehen, können über ihr Smartphone das Netzwerk "Wemag- Internet" auswählen. Daraufhin öffnet sich automatisch eine Web-Seite, wo das kostenlose Surfen bestätigt werden kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.01.2023 | 18:00 Uhr