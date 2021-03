Stand: 18.03.2021 18:30 Uhr Ludwigslust-Parchim: Impfungen auch über Osterfeiertage

In den Impfzentren des Landkreises Ludwigslust-Parchim soll vorraussichtlich auch über die Osterfeiertage geimpft werden. Das hat Landrat Stefan Sternberg (SPD) angekündigt. Der Kreis bekäme bis Ostern so viel Impfstoff von Biontech/Pfizer geliefert wie noch nie. Vorrang beim Impfen haben weiter die über 80-Jährigen. Bis Anfang April sollen alle Menschen aus dieser Gruppe ein Impfangebot erhalten haben. Nach Ostern soll es dann mit der Gruppe der unter 80-Jährigen weiter gehen. Auch in den Corona-Testzentren des Kreises soll das Angebot ausgebaut werden. | 18.03.2021 18:30