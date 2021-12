Stand: 01.12.2021 14:57 Uhr Ludwigslust-Parchim: Fünfter Schweinepest-Fall bestätigt

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat den fünften Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Landkreis Ludwigslust-Parchim bestätigt. Damit habe sich der Anfangsverdacht bestätigt, sagte ein Kreissprecher auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. In dem bereits abgesperrten Gebiet Mentin bei Suckow war am Montag ein toter Frischling in der Nähe der A24 gefunden worden. Der Kadaver wurde daraufhin vom FLI auf das ASP-Virus untersucht. Ende vergangener Woche war das Virus erstmals bei mehreren Wildschweinen nachgewiesen worden, die bei einer Drückjagd erlegt worden sind. | 01.12.2021 14:53

