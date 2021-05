Ludwigslust-Parchim: Corona-Ausbruch in Geflügelbetrieb Stand: 29.05.2021 07:07 Uhr In einem Geflügelverarbeitungsbetrieb in Brenz (Kreis Ludwigslust-Parchim) gibt es einen größeren Corona-Ausbruch: Bislang sind 32 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Kreis verordnete Quarantäne für die Mitarbeiter.

Nach dem Bekanntwerden des Ausbruchs wurden die Mitarbeiter des Betriebs in dieser Woche vom Gesundheitsamt getestet. Allerdings waren gut 150 Mitarbeiter nicht zu der Testaktion gekommen. Deshalb hat der Landkreis diese Beschäftigten sowie deren Angehörigen dazu aufgerufen, sich bei einer weiteren Testaktion testen zu lassen.

Kreis fordert zum Test auf

Die Tests werden am Montag (31. Mai) zwischen 9 und 15 Uhr in der Turnhalle in Neustadt-Glewe durchgeführt. Insbesondere Personen, die sich zwischen dem 25. Mai, 5 Uhr und dem 27. Mai, 22 Uhr in dem Brenzer Betrieb aufgehalten haben, werden vom Kreis dringend gebeten, zu erscheinen. Der Zweittest findet am 9. Juni 2021 ebenfalls von 9 bis 15 Uhr in der Turnhalle Neustadt-Glewe statt.

Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt

Vorsorglich verfügte der Landkreis Quarantäne für alle Mitarbeiter, die sich in besagtem Zeitraum in dem Betrieb aufgehalten haben. "Wir greifen zu dieser Maßnahme, weil wir die niedrige Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises, die sich die Einwohnerinnen und Einwohner erkämpft haben, nicht aufs Spiel setzen wollen", teilte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Freitagnachmittag mit. Jedem müsse klar sein, dass ein auf über 100 steigender Inzidenzwert zu erneuten Einschränkungen führen würde.

