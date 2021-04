Stand: 11.04.2021 14:23 Uhr Ludwigslust-Parchim: Am Montag öffnen Kitas wieder

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim öffnen am Montag neben den Schulen auch die Kitas wieder, weil dort die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend zehn Tage in Folge unter dem Wert von 150 lag. Das teilte der Kreis am Sonntag mit. Eltern wurden jedoch gebeten, die Angebote nur in Anspruch zu nehmen, wenn sie die Betreuung der Kinder nicht selbst sicherstellen können. Im Kreis Ludwigslust-Parchim gibt es zudem von Montag an in den Klassen eins bis sechs und in den Abschlussjahrgängen wieder Präsenzunterricht. Ab Klasse sieben gibt es Wechselunterricht. | 11.04.2021 14:23

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.04.2021 | 15:00 Uhr