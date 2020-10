Stand: 31.10.2020 15:23 Uhr Ludwigslust-Parchim: Ab Montag kein Kinder- und Jugendsport

Sportstätten im Landkreis Ludwigslust-Parchim schließen von Montag an für zunächst zwei Wochen. Das betreffe sämtliche Sporthallen, Sportplätze und Schwimmhallen, teilte der Landkreis mit. Damit sei auch das Training für Kinder- und Jugendsportgruppen in Sportstätten nicht möglich, sagte ein Kreissprecher. Grund seien die weiter flächendeckend steigenden Corona-Infektionszahlen auch in Schulen und Kitas des Kreises. | 31.10.2020 15:23