Stand: 10.10.2022 06:59 Uhr Ludwigslust: Nach Brand weiterhin keine Notaufnahme

Nach dem Brand am Sonnabend im Westmecklenburg-Klinikum "Helene von Bülow" bleibt die dortige Notaufnahme auch heute geschlossen. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem Raum im dritten Obergeschoss ausgebrochen, in dem Kartons gelagert wurden. Durch Rauch und Löschwasser wurden auch mehrere Krankenzimmer und Behandlungsräume sowie ein Fahrstuhl beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von mehr als 500.000 Euro aus und ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

