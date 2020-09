Stand: 28.09.2020 11:56 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ludwigslust: Mann stürzt von Dach - lebensbedrohlich verletzt

Beim Sturz von einem Hausdach in Ludwigslust hat sich ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll er am Sonntagabend versucht haben, aus einem Fenster im dritten Stock über das Dach in die Wohnung eines Nachbarn zu gelangen, weil dieser sich ausgesperrt hatte. Der Mann stürzte aus noch ungeklärter Ursache etwa acht Meter in die Tiefe. Er kam in ein Krankenhaus. | 28.09.2020 11:55