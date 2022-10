Stand: 13.10.2022 11:43 Uhr Ludwigslust: "Luna"-Filmtheater mit Kinopreis ausgezeichnet

Das "Luna"-Filmtheater in Ludwigslust erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Kinoprogrammpreis der Bundesregierung. Wie das Büro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth mitteilte, wird das Kino für ein herausragendes Programm im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Insgesamt wurden 209 Programmkinos für ihr Vorjahresprogramm ausgezeichnet. Gerade in Krisenzeiten spielen Film und Kino nach Worten der Kulturstaatsministerin eine bedeutende Rolle. Auch während der Corona-Pandemie hätten Kinobetreiber und Verleiher dem deutschen und internationalen Film "die Bühne bereitet, die er verdient", sagte die Grünen-Politikerin bei der Verleihung der Kinoprogramm- und Verleiherpreise. Zudem bekamen das "Movie Star" in Parchim und das "fabrik.kino 1" in Neustrelitz jeweils 7.500 Euro als Auszeichung für ihr Programm.

