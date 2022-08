Stand: 06.08.2022 06:32 Uhr Ludwigslust: Kleines Fest im großen Park erwartet Tausende Gäste

Zum größten Open Air der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, dem "Kleinen Fest im großen Park" am Schloss Ludwigslust, werden an diesem Wochenende Tausende Gäste erwartet. Internationale Künstler präsentieren heute ab 18 Uhr und morgen ab 14 Uhr Akrobatik, Artistik, Kabarett, Puppenspiel und Clownerie auf zahlreichen im Park verteilten Bühnen. Ein Feuerwerk soll den Sonnabend beschließen, falls die Waldbrandgefahr dies zulässt. Karten sind nach Angaben der Festspiele noch für beide Tage erhältlich. Mit bis zu 18.000 Besuchern gehörte das "Kleine Fest"-Wochenende in den vergangenen Jahren zu den Publikumsmagneten der Festspiele. | 06.08.2022 06:32