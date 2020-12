Stand: 10.12.2020 18:30 Uhr Ludwigslust: Kardiologie im Klinikum muss Corona-bedingt schließen

Das Westmecklenburg-Klinikum "Helene von Bülow" in Ludwigslust nimmt keine neuen Patienten in seine Kardiologische Abteilung mehr auf. Dies teilte die Geschäftsführung NDR1 Radio MV mit. Grund sei eine Häufung von Corona-Fällen beim Stationspersonal. Akut-Patienten mit Herzproblemen müssen bis mindestens zum 21. Dezember nach Schwerin oder Parchim gebracht werden. Die Patienten, die aktuell in der Ludwigsluster Kardiologie behandelt werden, werden aber weiter versorgt. | 09.12.2020 18:30