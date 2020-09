Stand: 07.09.2020 14:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ludwigslust: Geräteschuppen durch Feuer schwer beschädigt

Bei einem Brand auf einem Privatgrundstück in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montag ein Geräteschuppen erheblich beschädigt worden. Zudem wurde eine Außenfassade eines angrenzenden Hauses durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Kurz nach dem Ausbruch des Brandes gegen 12 Uhr hatten Hausbewohner und Nachbarn bereits eigene Löschversuche bis zum Eintreffen der Feuerwehr unternommen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. | 07.09.2020 14:49