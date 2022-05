Stand: 20.05.2022 07:09 Uhr Ludwigslust: Feuer auf Hof von Müllverbrennungsanlage Alba

Zu einem Feuer auf dem Hof einer Müllverbrennungsanlage ist es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Ludwigslust gekommen. Laut Einsatzstelle brach der Brand gegen 2 Uhr in einem Freiluftlager für Sperrmüll aus. Die alarmierten Feuerwehren aus Ludwigslust, Grabow und Techentin brauchten knapp zwei Stunden, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. | 20.05.2022 07:09