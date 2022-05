Stand: 02.05.2022 15:38 Uhr Ludwigslust: 17-Jähriger flieht durchs Toilettenfenster

Ein festgenommener 17-Jähriger ist am Sonnabend aus einem Toilettenfenster des Amtsgerichts Ludwigslust gestiegen und hat sich so vorübergehend dem Transport in die Untersuchungshaft entzogen. Die Polizei fahndete nach ihm unter anderem mit Fährtenhunden und von einem Polizeihubschrauber aus. Am Abend fand sie den Geflüchteten bei Verwandten im benachbarten Landkreis Prignitz in Brandenburg. Dem 17-Jährigen wird vorgeworfen, am vergangenen Freitag in Schwerin einen 19-Jährigen geschlagen und beraubt zu haben. Er war zunächst vom Tatort geflohen, konnte aber später von der Polizei festgenommen werden. | 02.05.2022 15:37