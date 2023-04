Stand: 15.04.2023 08:54 Uhr Lubmin und Ludwigsburg: DRK übt für den Katastrophenfall

In Lubmin und Ludwigsburg trainieren rund 80 Einsatzkräfte aus Vereinen und Hilfsverbänden für den Katastrophenfall. Geprobt wird alles, was Rettungskräfte bei einem echten Einsatz erwarten könnte - beispielsweise die Stromversorgung vor Ort aufzubauen, Versorgungsstellen für Verwundete einzurichten oder auch benötigtes Material zwischen einzelnen Helfern zu transportieren. Die Einheiten des Katastrophenschutzes des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald sowie des DRK-Kreisverbandes Uecker-Randow und weiterer Hilfsorganisationen in Lubmin und Ludwigsburg üben Lagebilder zu erstellen, Vermisste aufzuspüren oder Verletzte von Booten zu übernehmen.

