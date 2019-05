Stand: 18.05.2019 10:13 Uhr

Lubmin: Zwischenlager Nord informiert über Neubau

In Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) können sich Anwohner heute über den geplanten Neubau des Zwischenlagers Nord informieren. Der Neubau des Zwischenlagers ist nach Angaben des Entsorgungswerks für Nuklearanlagen (EWN) notwendig, da die bisherige Halle nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.

135 Meter lange Halle soll gebaut werden

Die Auflagen für Gebäude, in denen radioaktives Material gelagert wird, sind 2011 verschärft worden. Deshalb will das bundeseigene Unternehmen EWN auf seinem Betriebsgelände in Lubmin eine 135 Meter lange Halle bauen und künftig dort die 74 Castor-Behälter einlagern - hinter 1,80 Meter dicken Betonmauern, die die Behälter mit Atommüll vor Terrorangriffen schützen sollen.

Kritiker: Keine "heiße Zelle" vorgesehen

Doch Umweltverbände und die Grünen kritisieren, dass in dem Neubau keine sogenannte heiße Zelle vorgesehen sei - ein besonders geschützter Raum, in dem beschädigte Castorbehälter ferngesteuert geöffnet werden können. Während der heutigen Infoveranstaltung von 11 bis 17 Uhr wollen Atomkraftgegner vor dem Zwischenlager mit verschiedenen Aktionen protestieren.

