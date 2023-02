Lubmin: Wirtschaftsminister Meyer stellt neue LNG-Pläne vor Stand: 13.02.2023 16:35 Uhr Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat heute weitere Pläne für die Versorgung mit Flüssiggas über den Standort Lubmin vorgestellt. Demnach sind zwei weitere schwimmende LNG-Terminals vor der Küste von Rügen geplant.

Nach den jetzigen Plänen will der Energiekonzern RWE eine 38 Kilometer lange Pipeline von Lubmin mitten durch den Greifswalder Bodden verlegen. Anlanden soll diese an zwei Offshore-Plattformen. Nach jetziger Planung des Energiekonzerns kommen für diese Plattformen verschiedene Standorte im Südosten der Insel Rügen in Frage.

Möglichkeit von Offshore-Plattformen vor Rügens Küste

Laut Wirtschaftsminister Meyer könnten dann rund sechs Kilometer vor der Selliner Seebrücke zwei Offshore-Plattformen samt Türmen und vier LNG-Schiffen liegen. Meyer verwies aber auch darauf, dass im anstehenden Genehmigungsverfahren mögliche negative Auswirkungen auf Tourismus und Naturschutz geprüft werden müssen. Die Pipeline würde nämlich unter anderem quer durch europäisches Vogelschutzgebiet verlaufen.

RWE will Anfang April detailierte Pläne vorstellen und plane mit einem Baubeginn Mitte Mai. Bis dahin werde der Bund noch das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz ändern, so Meyer. Die Möglichkeit von Offshore-Plattformen vor Rügens Küste müsse zudem noch in das Gesetz aufgenommen werden. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert diese Pläne bereits als völlig überdimensioniert. Sie seien klimapolitisch nicht zu vertreten.

