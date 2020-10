Stand: 22.10.2020 07:17 Uhr Lubmin: Kranhersteller Liebherr gibt Standort auf

Der Kranhersteller Liebherr gibt seinen Standort in Lubmin bei Greifswald auf. Das Unternehmen hat mitgeteilt, möglichst viele der 100 Beschäftigten nach Rostock übernehmen zu wollen. Zur Begründung hat der Kranbauer rückläufige Absatzmärkte für maritime Kräne und auch gestiegene Logistikkosten angegeben. Es werde immer teurer, die immer größer werdenden Bauteile nach Rostock zu bringen. Seit 2007 lässt Liebherr in Lubmin Kranteile vorfertigen, die dann in Rostock zusammengesetzt werden. | 22.10.2020 07:16