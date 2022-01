Stand: 25.01.2022 14:00 Uhr Lubmin: Grüne fordern Untersuchung von Castoren im Zwischenlager

Weil sich die Suche nach einem deutschen Atommüll-Endlager hinzieht, werden Atommüll-Behälter voraussichtlich länger als die genehmigten 40 Jahre in den oberirdischen Zwischenlagern stehen. Das betrifft auch 74 Castoren mit hochradioaktivem Abfall im Lubminer Zwischenlager Nord in der Nähe von Greifswald. Die Grünen fordern nun genaue Untersuchungen der Behälter. Niemand wisse, ob Castoren über den genehmigten Zeitraum hinaus noch sicher sind, so der atompolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Hannes Damm. Seine Partei fordert deshalb die Einrichtung einer sogenannten Heißen Zelle in Lubmin, um zum Beispiel die Dichte eines Castorbehälters erforschen zu können. Das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen EWN, das das Zwischenlager betreibt, habe das bislang nicht geplant, so EWN-Unternehmenssprecher Kurt Radloff. Castorbehälter seien bislang immer dicht geblieben. | 25.01.2022 14:00