Stand: 24.03.2022 10:57 Uhr Lubmin: Greenpeace-Aktion gegen Gas-Import durch Nord Stream 1

Mehrere Greenpeace-Aktivisten haben mit einem großen Banner an der Anlandestation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin gegen Gasimporte aus Russland protestiert. Auf einem auf dem Boden liegenden Transparent war "Stop Gas! End War!" zu lesen. Zudem hatte die Organisation mit einem roten "X" symbolisch den Anlandungspunkt der Gasleitung blockiert. Der Polizei zufolge beteiligten sich rund 30 Personen an der Aktion. Greenpeace fordert mit Blick auf das Gipfeltreffen der EU, G7 und Nato in Brüssel unter anderem, dass die Staats- und Regierungschefs einen schnellstmöglichen Importstopp von russischem Gas beschließen. | 24.03.2022 10:57

