Stand: 07.03.2021 09:15 Uhr Lubmin: 400.000 Euro Schaden bei Brand eines Reetdachhauses

Bei dem Brand eines reetgedeckten Zweifamilienhauses in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Sachschaden von rund 400.000 Euro entstanden. Das Haus brannte am späten Samstagabend in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte. Ebenfalls brannte ein Schuppen auf dem Grundstück. Die drei Bewohner des Hauses konnten sich retten und blieben unverletzt. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam war zunächst unklar. | 07.03.2021 09:09