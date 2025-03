Lotto: Erster Millionengewinn des Jahres geht nach Vorpommern Stand: 10.03.2025 11:30 Uhr Ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin in Mecklenburg-Vorpommern hat am Frauentag fast sieben Millionen Euro im Spiel 6 aus 49 gewonnen. Der Einsatz lag bei 7,20 Euro.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde am vergangenen Sonnabend der fünfthöchste Lotto-Gewinn erzielt, der je in MV registriert wurde. Die Gewinnwahrscheinlichkeit lag den Angaben zufolge bei eins zu rund 15,5 Millionen.

Mit sechs Richtigen zu sieben Millionen Euro

Der Lottoschein mit den Gewinnzahlen 13-25-26-27-41 und 44 wurde nach Angaben von Lotto Rostock anonym in einer Annahmestelle im Landkreis Vorpommern-Rügen abgegeben. Demnach fehlte dem Gewinner oder der Gewinnerin nur der richtige Tipp für die Superzahl 5. Der Gewinn von 6.947.403,80 Euro gehört demnach zur Gewinnklasse 2. Die Lotto-Rekordsumme im Nordosten liegt den Angaben zufolge bei 16,4 Millionen Euro und ging im vorigen Oktober in den Landkreis Vorpommern-Greifswald.

16 Millionen Euro im Jackpot am Mittwoch

Beim Lottospiel 6 aus 49 werden zweimal wöchentlich, mittwochs und samstags, die Gewinnzahlen gezogen. Die sieben Gewinnzahlen ergeben sich durch die Ziehung von sechs aus 49 Zahlen sowie einer Superzahl, die zwischen null und neun liegt. Die Gewinnsumme verteilt sich anschließend auf neun Gewinnklassen. Den Jackpot gewinnt man in der ersten Gewinnklasse, die sechs richtige Zahlen und die richtig getippte Superzahl erfordert. Weil die Superzahl diesmal nicht richtig getippt wurde, warten bei der nächsten Ziehung am Mittwoch rund 16 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1.

