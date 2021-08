Lokführerstreik in MV: Diese Verbindungen sind betroffen Stand: 22.08.2021 14:04 Uhr Nachdem es am Wochenende bereits zu Streiks und somit zu Zugausfällen im Güterverkehr gekommen ist, will die Gewerkschaft der Lokführer – GDL – ab Montag auch den Regional- und Fernverkehr bestreiken.

Der bundesweite Bahnstreik hat dann auch Auswirkungen auf den Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist bereits der zweite Streik der Lokführer innerhalb von zwei Wochen. Von Montag, 2 Uhr, bis Mittwoch, 2 Uhr, soll es deshalb zu erheblichen Einschränkungen im Personenverkehr kommen

Auf diesen Strecken in MV kommt es zu Problemen

Ersatzlos fallen die Verbindungen zwischen Stralsund – Greifswald, Wismar – Ludwigslust, Zinnowitz – Peenemünde und Velgast – Barth aus.

Auf anderen Strecken versucht die Bahn mit einem Sonderfahrplan und Bussen zumindest einige Ausfälle zu ersetzen. So zum Beispiel Verbindungen nach Hamburg, Berlin, Stettin und Ahlbeck. Auch die Ausfälle bei der Rostocker S-Bahn versucht man so einigermaßen aufzufangen. Auf der Internetseite der Deutschen Bahn sind alle Ersatzverbindungen und Ausfälle für Mecklenburg-Vorpommern aufgelistet.

Nicht betroffen vom GDL-Streik sind hingegen die Regionalverbindungen zwischen Wismar und Tessin sowie Rostock und Graal-Müritz.

Streik für mehr Lohn, Deutsche Bahn will Corona-Prämie zahlen

Mehr Lohn und Schutz der Rente, so die Forderung der Lokführer. Am Wochenende ist in den Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft GDL allerdings etwas Bewegung gekommen. Das Unternehmen hat angeboten, auch über die Forderung nach einer Corona-Prämie in Form einer Einmalzahlung zu verhandeln. Eine Reaktion der GDL darauf steht jedoch bisher aus.

