Stand: 23.12.2021 08:13 Uhr Loitz bei Burg Stargard: Rauchmelder rettet Leben

Ein Rauchmelder hat am Donnerstagmorgen einen 54-jährigen Mann in Loitz bei Burg Stargard vor Schlimmerem bewahrt. In seinem Haus war nachts Feuer ausgebrochen - der Rauchmelder weckte den Mann, der brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Feuerwehren aus Burg Stargard und Lindetal konnten den Brand schnell löschen, der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch offen. | 23.12.2021 08:12