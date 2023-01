Loitz: Hitzige Diskussion über Flüchtlingsunterkunft Stand: 26.01.2023 06:30 Uhr In Loitz haben am Abend rund 200 Bürgerinnen und Bürger mit dem Kreis Vorpommern-Greifswald über die Flüchtlingsunterkunft im Ort diskutiert. Vorausgegangen war ein Brief an die Stadt und den Landkreis, in dem die Verfasser mehr Sicherheit in Loitz fordern.

Die Stimmung in der Regionalen Schule in Loitz war am Abend aufgebracht und laut. Immer wieder mussten Redner von der Polizei hinausgebracht werden, weil sie die Veranstaltung wiederholt gestört hatten. Zu dem Gespräch hatten der Vize-Landrat und die Bürgermeisterin von Loitz eingeladen. Es war die Reaktion auf einen Brief, in dem von einem vermeintlichen Angriff eines Asylbewerbers auf ein Kind die Rede war. Laut Polizei sei dieser Vorfall nicht erwiesen.

Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger geplant

Vize-Landrat Dietger Wille betonte mehrmals, er stehe "mit dem Rücken zur Wand". Es gäbe derzeit kaum noch geeignete Unterbringungsmöglichkeiten im Kreis. Wille kündigte an, Sprechstunden im Rathaus anzubieten, in denen Bürgerinnen und Bürger ihre Ängste schildern können.

