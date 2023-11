Stand: 15.11.2023 12:00 Uhr Loitz: Familienstreit endet mit schweren Verletzungen

Ein Deutscher (Anfang 30) geriet am Dienstagabend in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in einen heftigen Streit mit seinen Eltern. Laut Polizei soll er sie nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt haben. Beide wurden notoperiert. Nach der Attacke konnte die Frau noch den Notruf der Polizei wählen und schildern, was passiert war. Bis zum Eintreffen der Notärzte übernahmen Polizeibeamte sowie Nachbarn die Erstversorgung der Opfer. Der Tatverdächtige befindet sich in Gewahrsam. Ein Haftbefehl wurde beantragt.

