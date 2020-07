Stand: 28.07.2020 18:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Loitz: Fahrlässige Brandstiftung Ursache für Sägewerk-Brand

Das Feuer im Sägewerk in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht auf fahrlässige Brandstiftung zurück. Zu diesem Schluss kommt der Brandursachen-Ermittler in seinem Gutachten, das jetzt der Polizei vorliegt. Sehr wahrscheinlich habe das heiße Verkleben von Pappe auf dem Dach des Lagers den Brand ausgelöst. Beteiligte Arbeiter würden aktuell noch befragt. Anfang Juni war in Loitz eine 2.000 Quadratmeter große Halle in Brand geraten und komplett niedergebrannt. Es entstand ein Schaden von rund anderthalb Millionen Euro. | 28.07.2020 18:21