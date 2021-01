Stand: 29.01.2021 16:55 Uhr Loitz: Bowlingbahn wird Begegnungszentrum

Die evangelische Kirchengemeinde St. Marien im vorpommerschen Loitz will eine ehemalige Bowlingbahn zu einem Jugend- und Begegnungszentrum umbauen. Die Kosten in Höhe von 156.000 Euro werden vom Land mit 100.000 Euro gefördert, kündigte der CDU-Landtagsabgeordnete Franz-Robert Liskow an. Die übrigen Mittel kommen aus der Kirchengemeinde, aus Spenden und von einer Stiftung. Das Gebäude muss saniert werden. Außerdem werden Gruppenräume, ein großer Gemeinschaftsraum mit Bühne, ein Multimediabereich und ein neuer Sanitärtrakt geschaffen. | 29.01.2021 16:54