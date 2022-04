Stand: 22.04.2022 15:26 Uhr Loitz: Boot mitsamt Anhänger gestohlen

Unbekannte haben in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Boot samt Außenbordmotor und Bootsanhänger gestohlen. Das Boot stand laut Polizei mit dem Trailer in einer Garage in einem größeren Garagenkomplex unweit vom Hafen. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet. Es sei auch Werkzeug gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt. | 22.04.2022 15:26

