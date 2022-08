Stand: 28.08.2022 10:06 Uhr Loitz: 22 Hanfpflanzen auf verwahrlostem Grundstück angebaut

Polizeibeamte haben auf einem Gartengrundstück im Landkreis Vorpommern-Greifswald rund zwei Dutzend Hanfpflanzen entdeckt. Ein 44-Jähriger, der in einem Zelt auf dem verwahrlosten Grundstück in Loitz lebt, soll sie dort angebaut haben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zuvor am Samstagabend mehrfach auffällig geworden, weil er angetrunken eine Fahrbahn betrat und den Verkehr behinderte. Weil ein Hund in schlechtem Zustand bei ihm war, wollten die Beamten die Lebensumstände des Mannes überprüfen. Die 22 aufgefundenen Hanfpflanzen wurden sichergestellt, der Hund kam in ein Tierheim. | 28.08.2022 10:06