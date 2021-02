Stand: 11.02.2021 08:37 Uhr Löcknitz: Rund 120.000 Euro Schaden bei Brand

Bei einem Brand in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) ist ein Schaden von mindestens 120.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Mittwochabend in einer fast 100 Quadratmeter großen massiv gebauten Garage aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Etwa 50 Feuerwehrleute konnten noch verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus und andere Nachbargebäude übergriffen. Die Garage und darin abgestellte Fahrzeuge brannten aber nieder. | 11.02.2021 08:36