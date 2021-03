Stand: 22.03.2021 07:22 Uhr Löcknitz: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer nach Flucht

Mit mehr als drei Promille Atemalkohol und platten Reifen ist ein Autofahrer in Vorpommern der Polizei davongerast. Der 47-Jährige wurde laut Polizei nach mehreren Kilometern bei Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem Streifenwagen gestoppt. Schlangenlinien fahrend war der Mann am Sonntagmorgen in Löcknitz aufgefallen und sollte mit Nagelgurten gestoppt werden, was aber misslang. Erst als sich die Beamten mit dem Streifenwagen vor den Flüchtigen setzten, gelang es, ihn festzunehmen. | 22.03.2021 07:22