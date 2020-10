Löcknitz: Keine weiteren Corona-Fälle am Gymnasium Stand: 12.10.2020 11:22 Uhr Nach sieben Corona-Infektionen von Schülern und Lehrern des Gymnasiums in Löcknitz sind 500 Personen getestet worden. Dabei wurden keine weiteren Corona-Fälle ermittelt.

Am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) haben sich keine weiteren Schüler, Lehrer und Angestellte mit dem Coronavirus infiziert. Nach vollständiger Auswertung aller rund 500 Tests seien keine positiven Testergebnisse ermittelt worden, teilte der Landkreis am Montag mit. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes bleibt es bei zwei Lehrern und fünf Schülern, deren Tests positiv waren. Die Schule bleibt vorsorglich diese Woche geschlossen.

Unklar, wann Besucher wieder ins Krankenhaus Malchin dürfen

Das gilt auch für die Gesamtschule Vier Tore in Neubrandenburg. Dort haben sich ein Lehrer und drei Schüler angesteckt. Nach einem Corona-Fall im Krankenhaus Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist noch unklar, wann dort wieder Besucher kommen dürfen.

