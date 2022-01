Stand: 11.01.2022 15:48 Uhr Löcknitz: Gestohlenes Wohnmobil entdeckt

Ein Polizist hat während seiner Freizeit in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) ein Wohnmobil entdeckt, das am vergangenen Wochenende in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war. Das Fahrzeug mit Bielefelder Kennzeichen stand in einer abgelegenen Seitenstraße, was dem Beamten zu dieser Jahreszeit merkwürdig vorkam. Deshalb holte er Verstärkung. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten den 37-jährigen Fahrer versteckt in einem Schrank des Wohnmobils. Er sollte es nach Angaben der Polizei offenbar nach Osteuropa bringen. Er wurde festgenommen. | 11.01.2022 15:45