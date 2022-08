Stand: 21.08.2022 13:38 Uhr Löcknitz: Ermittlungen gegen zwei Männer wegen Angriffs auf 16-Jährige

Auf dem Seefest in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sollen zwei Männer am Sonntagmorgen auf eine 16-Jährige eingeschlagen und eingetreten haben. Laut Polizei berichteten Zeugen von einer Schlägerei zwischen mehreren Menschen. Als die Beamten eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Die Jugendliche soll am Boden gelegen haben, während ein 31- und ein 33-Jähriger sie malträtierten. Die 16-Jährige erhielt medizinische Versorgung, war beim Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort. Die beiden Männer wurden dank Zeugenaussagen gefunden. Der Hintergrund der gefährlichen Körperverletzung wird nun ermittelt. | 21.08.2022 13:36

