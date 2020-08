Stand: 30.08.2020 14:11 Uhr - NDR 1 Radio MV

Löcknitz: Begegnungszentrum eröffnet

In Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntag ein katholisches Begegnungszentrum eröffnet worden. Die Einrichtung solle den deutsch-polnischen Austausch stärken, teilte das für Kirchen-Fragen zuständige Justizministerium Mecklenburg-Vorpommerns mit. In dem Zentrum sollen Gottesdienste, Ausstellungen und Lesungen angeboten werden. «Gerade in einem Grenzgebiet sind Menschen auf das Miteinander angewiesen, um das gegenseitige Verständnis zu fördern, um voneinander zu profitieren", so Justizstaatssekretärin Birgit Gärtner. | 30.08.2020 14:10