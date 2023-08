Stand: 31.08.2023 12:50 Uhr Löcknitz: 13 Menschen mit Transporter nach MV geschleust

Polizisten haben am Mittwoch neun unerlaubt eingereiste Personen in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) entdeckt. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Demnach hätten die aufgegriffenen Personen erklärt, man habe sie in Löcknitz abgesetzt und weitere Personen seien unterwegs. Daraufhin entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers vier weitere Männer, alle aus Syrien, in einem Waldstück. Sie sollen angegeben haben, über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland gekommen zu sein, eingeschleust in einem weißen Transporter. Alle festgestellten Personen seien in die Schweriner Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz gekommen.

